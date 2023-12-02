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12:35, 2 декабря 2023Мир

Россия и МАГАТЭ договорились о полномасштабных консультациях по Запорожской АЭС

Россия и МАГАТЭ проведут с января по февраль 2024 года консультации по ЗАЭС

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси договорились о полномасштабных консультациях России и МАГАТЭ по Запорожской атомной электростанции (АЭС), которые пройдут с января по февраль 2024 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Росатома».

«В центре внимания были вопросы, касающиеся обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности Запорожской АЭС. Есть договоренность о проведении полномасштабных консультаций», — отмечается в заявлении.

Кроме того, стороны обсудили работу миссии МАГАТЭ и ротацию экспертов, которая должна пройти 5 декабря. Встреча состоялась на полях 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае.

Ранее Гросси заявил, что МАГАТЭ обеспокоено увеличением числа атак вокруг атомных электростанций на Украине. Он также выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией.

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      Максим Габриелян
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