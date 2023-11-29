В МАГАТЭ зафиксировали рост числа атак вокруг АЭС на Украине

Глава МАГАТЭ Гросси рассказал о росте числа атак вокруг АЭС на Украине

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) обеспокоено увеличением числа атак вокруг атомных электростанций на Украине. Об этом заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси, со ссылкой на AFP пишет ТАСС.

Глава МАГАТЭ отметил, что боевые действия усилились. «Рост числа атак фиксируется как у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где работает наша постоянная экспертная миссия, так и в непосредственной близости от других украинских электростанций», — указал он.

Гросси выразил глубокую обеспокоенность сложившейся ситуацией.

Ранее в МИД России рассказали, что украинские военные атакуют объекты, пытаясь вызвать радиационную катастрофу: еженедельно они наносят 70-150 ударов по ЗАЭС и Энергодару. Вооруженные силы Украины и спецслужбы многократно попытались ударить сразу по трем ядерным объектам, которые находятся в ведении России. По его словам, атака дронов ВСУ сопровождалась нарушением режима тишины во время ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 2 ноября.