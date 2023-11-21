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11:39, 21 ноября 2023Бывший СССР

В МИД России рассказали о попытках Украины атаковать ЗАЭС и Энергодар

МИД: Украина еженедельно пытается нанести 70-150 ударов по ЗАЭС и Энергодару
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Украинские военные атакуют объекты, пытаясь вызвать радиационную катастрофу: еженедельно они наносят 70-150 ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и Энергодару. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник, передает ТАСС.

«Чаще всего ударам украинских вооруженных формирований подвергалась Запорожская АЭС. Цифра еженедельных ударов по ЗАЭС и Энергодару с использованием ударных БПЛА составляет от 70 до 150 в неделю», — сказал он.

Мирошник уточнил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) и спецслужбы многократно попытались ударить сразу по трем ядерным объектам, которые находятся в ведении России. По его словам, атака дронов ВСУ сопровождалась нарушением режима тишины во время ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС 2 ноября.

13 ноября начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что число попыток атаковать Запорожскую АЭС заметно снизилось. Как он утверждал, российские военные обнаруживают и перехватывают только беспилотники-разведчики ВСУ.

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      Кристина Есикова
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