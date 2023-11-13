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11:39, 13 ноября 2023Россия

В Минобороны сообщили о снижении числа попыток атаковать Запорожскую АЭС

Начальник войск РХБЗ Кириллов заявил о снижении числа попыток атаковать ЗАЭС

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Число попыток атаковать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) в городе Энергодар заметно снизилось. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит газета «Красная звезда».

«Число попыток нарушить работоспособность станции и причинить ущерб ее инфраструктуре заметно снизилось в сравнении с началом специальной военной операции», — уточнил представитель Минобороны.

Кириллов рассказал, что сейчас российские военнослужащие с помощью средств ПВО обнаруживают и перехватывают только беспилотники-разведчики противника.

2 ноября Минобороны России сообщило, что Украина совершила провокацию на Запорожской АЭС с целью срыва проведения ротации сотрудников Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Эксперты организации присутствуют на станции с 1 сентября 2022 года. Их задача — наблюдение и оценка состояния безопасности ЗАЭС.

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      Евгения Куликова
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