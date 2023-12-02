Российские военные взяли в плен 14 бойцов ВСУ в Херсонской области

МО: ВС России взяли в плен 14 бойцов ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России за неделю взяли в плен 14 украинских бойцов в Херсонской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны РФ.

К какому подразделению Вооруженных сил Украины (ВСУ) относились взятые в плен военнослужащие, не уточняется.

По сообщению оборонного ведомства, российские военные также нанесли ряд ударов по позициям украинских войск. «Нанесено поражение подразделениям 35-й, 36-й и 37-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что боевые возможности Вооруженных сил Украины снижаются из-за эффективных действий ВС России. Глава оборонного ведомства подробно рассказал о потенциале двух армий и сообщил, какие действия будут в дальнейшем предпринимать российские войска.