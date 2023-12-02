Синоптики предупредили россиян об аномальном похолодании

Гидрометцентр: на российские регионы надвигаются аномальные холода

На российские регионы надвигаются аномальные холода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, в отдельных регионах морозы будут достигать минус 40...50 градусов.

«Со 2 по 6 декабря во всех регионах Северо-Западного федерального округа будет температура на 7-14 градусов ниже нормы, а местами — на 15-20 градусов ниже нормы. В большинстве регионов морозы будут достигать 16-23 градуса», — предупредил Вильфанд.

Он также подчеркнул, что в Архангельской области, Коми и Ненецком автономном округе ожидается температура воздуха 30 градусов ниже нуля.

Аномальные холода также придут на Дальний Восток, в Сибирь, Поволжье и на Урал. При этом холоднее всего будет в Красноярском и Хабаровском краях, Магаданской области, в Якутии и на Чукотке. Так, в Якутии температура в некоторых районах может понизиться до минус 54 градусов.

Ранее трихолог, косметолог Анастасия Курская рассказала, что зимой волосы нуждаются в особом уходе из-за холода, сухого воздуха и ношения головных уборов.

Врач объяснила, что зимой волосы необходимо увлажнять, чтобы сохранить их блеск и эластичность. Для этого следует выбирать шампуни, маски, кондиционеры с гиалуроновой кислотой, растительными экстрактами и другими увлажняющими компонентами. Важную роль в уходе за волосами в холодное время года играют правильно подобранные расчески, отметила трихолог.