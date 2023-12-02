Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:36, 2 декабря 2023Россия

Снявшийся в клипе украинской группы россиянин погиб в зоне СВО

Герой клипа на песню «Тает лед» Денис Степанов из Ухты погиб в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: PxHere

Уроженцы Республики Коми Руслан Рочев и Денис Степанов, прославившийся благодаря участию в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», погибли в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева», — написал Уйба.

Степанов родился в Ухте. Он служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. Рочев родился в селе Визинга, служил пулеметчиком отделения морской пехоты.

«Наши земляки — истинные патриоты. Они не пожалели своих жизней, отстаивая с оружием в руках интересы России, свободу и независимость нашего народа», — заявил глава республики.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла российская актриса Полина Меньших. Она отправилась в регион для выступления.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На Украине разгорелся скандал из-за отказа сносить советские памятники

      Снявшийся в клипе украинской группы россиянин погиб в зоне СВО

      Россиянам назвали суточную норму потребления мандаринов

      Задержанному экс-министру транспорта российского региона предъявили обвинения

      Россияне увидели важную для себя миссию

      Назван средний срок продажи «вторички» в Москве

      Врач развеял популярные мифы о хламидиозе

      Мошенник на Украине пообещал родным погибших бойцов вызволить их «из плена РФ»

      85-летняя актриса захотела завести молодого любовника

      Аксенов обвинил Зеленского во лжи о крымчанах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости