Снявшийся в клипе украинской группы россиянин погиб в зоне СВО

Герой клипа на песню «Тает лед» Денис Степанов из Ухты погиб в зоне СВО

Уроженцы Республики Коми Руслан Рочев и Денис Степанов, прославившийся благодаря участию в клипе на песню «Тает лед» украинской группы «Грибы», погибли в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщил глава региона Владимир Уйба в соцсети «ВКонтакте».

«Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким рядового Дениса Владимировича Степанова и сержанта Руслана Васильевича Рочева», — написал Уйба.

Степанов родился в Ухте. Он служил помощником гранатометчика стрелкового отделения. Рочев родился в селе Визинга, служил пулеметчиком отделения морской пехоты.

«Наши земляки — истинные патриоты. Они не пожалели своих жизней, отстаивая с оружием в руках интересы России, свободу и независимость нашего народа», — заявил глава республики.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) погибла российская актриса Полина Меньших. Она отправилась в регион для выступления.