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10:40, 2 декабря 2023Мир

Сотрудников Белого дома обвинили в нарушении запрета вмешиваться в выборы

NBC: сотрудники администрации Байдена нарушили запрет о влиянии на выборы

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Сотрудников администрации президента США Джо Байдена обвинили в нарушении «закона Хэтча», который устанавливает запрет вмешиваться в проходящие в стране выборы и влиять на их результат. Об этом сообщает телеканал NBC.

Упомянутый закон от 1939 года также запрещает чиновникам делать публичные политические заявления

По данным телеканала, нарушителями стали пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и ее заместитель Эндрю Бейтс.

«[Они] предприняли действия, которые "противоречат" официальному руководству по соблюдению закону Хэтча, когда подвергли критике план бюджета "MAGA" республиканцев в этом году», — приводит издание текст письма независимого контрольного органа.

Ранее в нарушении этого же закона обвиняли советника Дональда Трампа Питера Наварро. В заявлении регулятора говорилось, что Наварро использовал свои официальные полномочия для влияния на результаты президентских выборов 2020 года.

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      Марк Леонов
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