Советника Трампа обвинили в попытке повлиять на выборы

Советника президента США Дональда Трампа Питера Наварро обвинили попытке повилять на выборы главы государства. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на офис специального прокурора.

Отмечается, что Наварро нарушил закон Хэтча. Закон от 1939 года запрещает чиновникам делать публичные политические заявления. В заявлении контрольного органа говорится, что Наварро использовал свои официальные полномочия для влияния на результаты президентских выборов 2020 года.

В ноябре сообщалось, что офис спецпрокурора США заинтересовался предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа и начал расследование использования его штабом Белого дома в своих целях. Срочный запрос с требованием провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча со стороны администрации Трампа направил член палаты представителей Конгресса США, демократ Билл Паскрелл.

3 ноября в США прошли очередные президентские выборы. Подсчет голосов и разбирательства по этому вопросу продолжаются по сей день. По оценке СМИ, демократ Джо Байден набрал необходимое для победы число голосов выборщиков, обойдя таким образом Трампа. Демократ уже провозгласил себя избранным президентом США. Трамп не признает поражения на выборах и обвиняет оппонента в «масштабном мошенничестве».