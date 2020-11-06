Спецпрокурор США заинтересовался предвыборной кампанией Трампа

Офис спецпрокурора США заинтересовался предвыборной кампанией президента США Дональда Трампа и начал расследование использования его штабом Белого дома в своих целях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на члена Палаты представителей США, демократа Билла Паскрелла.

Конгрессмен ранее отправил срочный запрос в офис спецпрокурора, требуя провести федеральное расследование нарушений закона Хэтча со стороны администрации Трампа. Закон от 1939 года запрещает чиновникам делать публичные политические заявления.

Паскрелл в заявлении указал, что офис ответил на его просьбу, сообщив, что специальное подразделение начало расследование, чтобы определить был ли закон Хэтча нарушен.

Ранее адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил о возможных планах подать судебный иск по выборам на федеральном уровне. Также Джулиани пообещал искать «мертвые души» на выборах в Пенсильвании, конкретно в Филадельфии.

В США продолжается подсчет голосов за кандидатов на пост президента страны. За высший пост борются республиканец Трамп и демократ Джо Байден. В день всеобщих выборов в США, 3 ноября, также выбирали вице-президента. Кроме того, избираются 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти.