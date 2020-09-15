Трампа уличили в использовании фото российских самолетов в предвыборной кампании

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа уличили в использовании фото российских самолетов и автоматов в кампании, приуроченной к предстоящим в ноябре президентским выборам. Об этом сообщает газета Politico.

С 8 по 12 сентября пользователям интернета в США демонстрировалась реклама с просьбой поддержать американских военных. На плакате изображены военные с автоматами в руках, позади них самолеты. Также картинка содержит надпись: «Поддержите наши войска».

Опрошенные газетой эксперты пришли к выводу, что на фотографии изображены самолеты Миг-29 российского производства. Также, по их словам, в руках у солдат российские автоматы АК-74. Эксперты заявили, что для рекламного изображения была взята стоковая фотография из интернета.

10 сентября США ввели санкции в отношении трех россиян и украинца из-за вмешательства в американские выборы и кибератак. В черный список попали граждане России Антон Андреев, Дарья Асланова и Артем Лифшиц, которые якобы связаны с проводившим манипуляции во время выборов «Агентством интернет-исследований». Американцы приписывают его бизнесмену Евгению Пригожину.

В апреле 2019 года спецпрокурор Соединенных Штатов Роберт Мюллер опубликовал доклад о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, на которых одержал победу Дональд Трамп. В докладе говорится о том, что Москва действительно вмешивалась в американский избирательный процесс, но существовавшие подозрения о связи российской стороны и Трампа подтвердить не удалось. Позднее Федеральным судом Вашингтона было постановлено, что связь «фабрики троллей» с российскими властями также не доказана.