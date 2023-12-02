США выступили против призыва Израиля к жителям Газы

Вице-президент Харрис: США не одобряют принудительное перемещение жителей Газы

США не одобряют призыв Израиля к жителям сектора Газа покинуть регион и «ни при каких обстоятельствах» не одобряют принудительное перемещение палестинцев. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис по итогам встречи с президентом Египта Абделем Фаттахом Ас-Сиси. Сообщение об итогах встречи опубликовано на сайте Белого дома.

«Вице-президент подтвердила, что ни при каких обстоятельствах Соединенные Штаты не допустят принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или Западного берега, осады сектора Газа или изменения границ сектора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Харрис обсудила с египетском лидером идеи по постконфликтному планированию в Газе, включая усилия по восстановлению региона. Вице-президент США подчеркнула, что единственным способом проблемы является создание полноценного палестинского государства и передачи сектора Газа под его контроль с условием международной поддержки. Кроме того, Харрис раскритиковала ХАМАС, заявив, что он представляет угрозу как для государства Израиль, так и для палестинского народа.

Ранее правительство сектора Газа заявило, что международное сообщество во главе с США ответственно за продолжение палестино-израильского конфликта, поскольку позволило Израилю возобновить операцию в анклаве.