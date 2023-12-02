Стало известно о больших потерях ВСУ из-за необычной тактики российских войск

MWM: Украина несет серьезные потери из-за двойных ракетных ударов России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут серьезные потери из-за необычной тактики российских войск, которая заключается в нанесении двойных ударов по военным целям. Об этом сообщает портал Military watch magazine (MWM).

Как отмечает издание, после первого запуска российские войска делают второй залп. MWM добавляет, что удары по позициям ВСУ и иным целям наносятся в том числе и ракетами комплекса типа «Искандер-М», производство снарядов для которого увеличилось в несколько раз.

«Результаты такого увеличения производства стали очевидны на передовой в Украине. Ярким примером является нанесение "двойных ударов" с использованием систем "Искандер-М", которые, хотя и потребовали затрат большего количества ракет, позволили значительно увеличить потери среди военных фронтовых частей», — сообщили журналисты военного издания.

Одновременно с этим портал подчеркнул, что противовоздушная обороны Украины становится все более истощенной.

Ранее стало известно, что российские войска ударили по стоянке украинской авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области.