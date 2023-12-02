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12:33, 2 декабря 2023Россия

Российские войска ударили по стоянке украинской авиационной техники

МО: ВС ударили по стоянке украинской авиационной техники на аэродроме Миргород

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российские войска ударили по стоянке украинской авиационной техники на аэродроме Миргород в Полтавской области. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, в этом регионе сработала оперативно-тактическая авиация совместно с ракетными войсками России. В итоге за последнюю неделю в Полтавской области были поражены: топливное хранилище ВСУ, стоянка авиационной техники и еще шесть радиолокационных станций П-18.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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      Варвара Кошечкина
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