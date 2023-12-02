Российские войска сбили сотни БПЛА ВСУ и десятки снарядов HIMARS

МО: ВС РФ сбили 188 беспилотников ВСУ, 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган»

Российские военные сбили сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины и десятки реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что с 25 ноября по 2 декабря были уничтожены 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Помимо этого, российскими системами ПВО сбиты 188 беспилотников Украины.

В ходе спецоперации также российские военные сбили восемь самолетов ВСУ. В частности, пять Миг-29, два Су-27 и еще один Су-25. Помимо этого, войска уничтожили украинский вертолет Ми-8.

В Минобороны также заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 545 самолетов, 256 вертолетов, 9353 БПЛА, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого разбито 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной автотехники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.