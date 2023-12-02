Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:38, 2 декабря 2023Россия

Российские войска сбили сотни БПЛА ВСУ и десятки снарядов HIMARS

МО: ВС РФ сбили 188 беспилотников ВСУ, 41 снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные сбили сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины и десятки реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он указал, что с 25 ноября по 2 декабря были уничтожены 41 реактивный снаряд РСЗО HIMARS и «Ураган», а также три противорадиолокационные ракеты HARM. Помимо этого, российскими системами ПВО сбиты 188 беспилотников Украины.

В ходе спецоперации также российские военные сбили восемь самолетов ВСУ. В частности, пять Миг-29, два Су-27 и еще один Су-25. Помимо этого, войска уничтожили украинский вертолет Ми-8.

В Минобороны также заявили, что всего с начала специальной военной операции российские военные ликвидировали 545 самолетов, 256 вертолетов, 9353 БПЛА, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и боевых бронированных машин ВСУ. Помимо этого разбито 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 единиц полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной автотехники.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Петербургский телеканал получил крупный штраф за ЛГБТ-пропаганду. Решение связано с клипом Сергея Лазарева

      Сжегшего российский паспорт певца Шарлота отправили в СИЗО

      Названа поступившая в крымский бюджет от национализации украинских активов сумма

      Стало известно о массовых рейдах в московских ЛГБТ-клубах

      На границе Украины и Словакии образовалась очередь из 600 грузовиков

      У самолета в полете над Россией отказал двигатель

      В Крыму захотели подать иск о компенсации по «скифскому золоту»

      В Эдинбурге прогремел мощный взрыв

      Российские военные отчитались о сбитых самолетах и вертолете ВСУ

      Минобороны России заявило о взятии под контроль населенного пункта Артемовское

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости