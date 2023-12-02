Российские военные отчитались о сбитых самолетах и вертолете ВСУ

МО: средства ПВО РФ сбили восемь самолетов и еще один вертолет ВСУ

Российские военные с 25 ноября по 2 декабря сбили восемь самолетов и еще один вертолет Украины. Об этом в субботу, 2 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, цели были поражены при помощи российских систем ПВО. В итоге за неделю оказались сбиты восемь самолетов ВСУ. В частности, пять Миг-29, два Су-27 и еще один Су-25. Помимо этого, российские военные разбили вертолет Ми-8.

В ходе спецоперации также российские военные сбили сотни беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Украины и десятки реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». Как отмечал Конашенков, за неделю противник потерял 188 беспилотников и три противорадиолокационные ракеты HARM.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.