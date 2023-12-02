Стало известно о массовых рейдах в московских ЛГБТ-клубах

«Осторожно, Москва»: полиция провела рейды в столичных ночных ЛГБТ-клубах

Московские полицейские провели массовые рейды в пяти столичных ЛГБТ-клубах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Отмечается, что рейды начались вечером 1 декабря в районе 22:00 по московскому времени. Проверки прошли в ночном заведении на Малой Якиманке, в клубе у станции метро «Автозаводская» и стрип-клубе для мужчин, расположенном у станции «Полянка». Кроме того, рейд организовали в одном из баров у Чистопрудного бульвара.

Полицейские ворвались в помещение на Малой Якиманке под предлогом поиска наркотических средств. По итогам проверки несколько посетителей были задержаны. Задержанных отпустили после того, как сотрудники правоохранительных органов сфотографировали их паспорта. Проверки в других ночных заведениях были проведены под схожими предлогами, уточняется в Telegram-канале.

При этом рейды были организованы не только в ночных клубах, но и в «ЛГБТ-саунах». В частности, представители силовых структур пришли с проверкой в мужскую баню премиум-класса, расположенную возле Цветного бульвара, заключается в материале.

Ранее суд Санкт-Петербурга оштрафовал телеканал Aiva за пропаганду ЛГБТ в клипе известного российского поп-исполнителя Сергея Лазарева. Речь шла о песне «Так красиво», вышедшей в 2017 году. Сумма штрафа составила в общей сложности 500 тысяч рублей. Отмечается, что в видеоролике были показаны девушки, транслирующие «свои гомосексуальные предпочтения».