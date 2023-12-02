Суд арестовал всех подозреваемых в похищении школьницы из Козельска

Суд отправил под арест четверых подозреваемых в похищении школьницы из Козельска

Суд отправил под арест всех подозреваемых в похищении школьницы из Козельска в Калужской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

Под арест на два месяца были отправлены четыре человека. Известно, что подозреваемыми по этому делу проходят жительница региона, ее супруг и сын, а также бывший муж. За второклассницу они потребовали выкуп.

«Фигуранты подозреваются в совершении похищения (статья 126 УК РФ) и вымогательства (статья 163 УК), за совершение которых им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет», — сообщили в пресс-службе судов Калужской области.

О пропаже девочки в Козельске стало известно в четверг, 30 ноября. Позже ребенка нашли живым. Она находилась на обочине дороги в городе Белев, в 30 километрах от Козельска.