Трое военных пострадали в ДТП на территории гарнизона на Камчатке

ТОФ: трое военных получили травмы в ДТП на территории гарнизона на Камчатке

Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП на территории одного из гарнизонов на Камчатке. Инцидент произошел из-за наезда легкового автомобиля, владелец которого не справился с управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

Уточняется, что ДТП произошло утром 2 декабря по местному времени. Пострадавших военных доставили в больницу. Угрозы их жизни нет, добавили в ТОФ.

Все обстоятельства произошедшей аварии пока неизвестны. Раскрытием деталей инцидента сейчас занимаются представители командования гарнизона и правоохранительных органов.

В августе сообщалось о серьезном ДТП с участием военного грузовика «Урал» и легковых автомобилей на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадали три человека.