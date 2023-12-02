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13:59, 2 декабря 2023Россия

Трое военных пострадали в ДТП на территории гарнизона на Камчатке

ТОФ: трое военных получили травмы в ДТП на территории гарнизона на Камчатке
СюжетДТП в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Трое военнослужащих получили травмы в результате ДТП на территории одного из гарнизонов на Камчатке. Инцидент произошел из-за наезда легкового автомобиля, владелец которого не справился с управлением, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителей отдела информационного обеспечения Тихоокеанского флота (ТОФ).

Уточняется, что ДТП произошло утром 2 декабря по местному времени. Пострадавших военных доставили в больницу. Угрозы их жизни нет, добавили в ТОФ.

Все обстоятельства произошедшей аварии пока неизвестны. Раскрытием деталей инцидента сейчас занимаются представители командования гарнизона и правоохранительных органов.

В августе сообщалось о серьезном ДТП с участием военного грузовика «Урал» и легковых автомобилей на кольцевой автодороге (КАД) в Санкт-Петербурге, в результате аварии пострадали три человека.

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      Анатолий Акулов
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