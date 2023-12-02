У самолета в полете над Россией отказал двигатель

«112»: двигатель отказал у Airbus А320, борт готовится к посадке в Шереметьево

Самолет Airbus А320 готовится к экстренной посадке в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным издания, вынужденная посадка планируется из-за отказа одного из двигателей летевшего над Россией самолета. Сколько человек находятся на борту, не уточняется. Есть ли среди них пострадавшие, неизвестно.

В воздушных службах Москвы пока не подтверждали и не комментировали сообщения СМИ о вынужденной посадке борта.

Ранее стало известно, что у военно-транспортного самолета Ил-76 в полете отказала навигация.