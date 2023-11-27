У военно-транспортного Ил-76 в полете отказала навигация

Военно-транспортный Ил-76 экстренно сел в Шереметьево из-за отказа навигации

У военно-транспортного самолета Ил-76 в полете отказала навигация. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, борту пришлось экстренно садиться в московском аэропорту Шереметьево. При полете с отказавшей системой никто не пострадал.

«Борт сел штатно», — сообщил собеседник агентства в авиационных службах.

Ранее сообщалось, что в трех аэропортах Москвы в понедельник, 27 ноября, из-за непогоды задержали и отменили как минимум 46 рейсов.