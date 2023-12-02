Умер ставший образом «батяни-комбата» десантник, Герой СССР Александр Солуянов

Умер Александр Солуянов, Герой СССР, десантник, ставший образом «батяни-комбата»

В России на 70-м году жизни умер Герой СССР, генерал-майор Воздушно-десантных войск (ВДВ) в отставке Александр Солуянов, об этом сообщил член центрального правления «Союза десантников России» Валерий Юрьев, передает ТАСС.

19 декабря офицеру исполнилось бы 70 лет. Причины смерти не уточняются. Звание Героя Советского Союза он получил в 1983 году за мужество и героизм во время конфликта в Афганистане, где он командовал парашютно-десантным батальоном.

Александр Солуянов стал образом «батяни-комбата» в известной песне группы «Любэ». В середине 1990-х ему предложили сняться в клипе на российский хит. Имя военного в один голос назвали десантники, когда в армии начали искать реальный прототип, который «сердце не прятал за спины солдат», писало издание «Аргументы и Факты».

Ранее стало известно, что первый губернатор Воронежской области Виктор Калашников скончался на 84-м году жизни в Москве.