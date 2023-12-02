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18:20, 2 декабря 2023Среда обитания

В азиатской стране объявили об угрозе цунами после землетрясения

EMSC заявил об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,5 на Филиппинах
СюжетЗемлетрясение на Филиппинах

Фото: Todd Turner / Unsplash

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) объявил об угрозе цунами после землетрясения магнитудой 7,5 на острове Минданао на Филиппинах. Об этом сообщает сайт центра.

Подземные толчки были зафиксированы на глубине в 63 километра.

О повреждениях и пострадавших в азиатской стране пока не сообщалось, добавляет Reuters.

Ранее сообщалось, что в Доминиканской республике на пляж выбросило огромную «предвещающую землетрясения» рыбу.

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      Марк Леонов
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