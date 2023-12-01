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09:55, 1 декабря 2023Из жизни

«Предвещающую землетрясения» огромную редкую рыбу выбросило на пляж

В Доминиканской республике на пляж вынесло сельдяного короля

В Доминиканской республике посетители пляжа сняли на видео огромного сельдяного короля, которого выбросило на берег. Об этом сообщает The Sun.

Редкую рыбу вынесло на пляж Лос-Кокитос в городе Пепильо-Сальседо. На записи видно, что рыбу окружили дети и тыкают в нее палками.

«Это глубоководная рыба. Странно найти ее на поверхности. Она не представляет никакой угрозы, обычно такие рыбы живут глубоко в океане», — сказал заместитель министра морских ресурсов республики.

Согласно легенде, в которую верят перуанцы, гигантская рыба предвещает землетрясение. Поверье связывают с разрушительным землетрясением и цунами, которое произошло в Японии в 2011 году. Перед этим на берега страны якобы вынесло десятки сельдяных королей.

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Сельдяной король — рыба семейства ремнетелых отряда опахообразных. Она считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У рыбы длинное змееобразное тело, а ее длина может достигать 11 метров. Весит сельдяной король около 250 килограммов. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному.

В июле на пляж в деревне Пунта Саль в Перу вынесло четырехметрового сельдяного короля. Многие местные жители, обнаружившие редкую рыбу, поспешили покинуть берег, опасаясь землетрясения.

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      Никита Савин
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