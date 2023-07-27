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21:12, 27 июля 2023Из жизни

«Предвещающую землетрясение» гигантскую рыбу вынесло на пляж

В Перу считающегося предвестником несчастий сельдяного короля вынесло на пляж

Кадр: Jam Press Vid / Mirror

На пляж в деревне Пунта Саль, Перу, вынесло четырехметрового сельдяного короля, который среди местных жителей считается предвестником несчастий. Об этом сообщает Daily Mirror.

Согласно легенде, в которую верят перуанцы, гигантская рыба предвещает землетрясение. Поверье связывают с разрушительным землетрясением и цунами, которое произошло в Японии в 2011 году. Перед этим на берега Японии якобы вынесло десятки сельдяных королей.

Многие жители перуанской деревни, обнаружившие сельдяного короля, поспешили покинуть пляж, опасаясь землетрясения. Рыбаки попытались помочь огромной рыбе вернуться в море, однако спасти ее не удалось.

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По словам рыбаков, это уже второй сельдяной король, которого они нашли на берегу за последние несколько месяцев. Они рассказали, что еще одну рыбу вынесло на пляж в марте. Вопреки поверью никаких стихийных бедствий в Перу с тех пор не произошло.

Сельдяной король — рыба семейства ремнетелых отряда опахообразных. Она считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У рыбы длинное змееобразное тело, а ее длина может достигать 11 метров. Весит сельдяной король около 250 килограммов. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному.

Ранее сообщалось, что в Канаде гулявшая по берегу моря женщина обнаружила тушу загадочного существа. У странного создания было длинное черное тело и ряды острых зубов в вытянутой пасти.

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