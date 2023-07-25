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13:27, 25 июля 2023Из жизни

Загадочное «существо из ночных кошмаров» обнаружили на пляже

Daily Mirror: загадочное черное существо с острыми зубами нашли на пляже в Канаде

Фото: Hanson Lu / Unsplash

В Канаде гулявшая по берегу моря женщина обнаружила тушу загадочного существа. Об этом сообщает Daily Mirror.

26-летняя Терран Уокер нашла останки странного создания на пляже во время поездки с семьей на остров Принца Эдуарда в одноименной провинции. У существа было длинное черное тело и ряды острых зубов в вытянутой пасти. «Сначала мы подумали, что это какая-то маленькая акула, потому что у нее было много острых зубов», — рассказала Уокер.

Она сфотографировала находку и попросила пользователей социальных сетей помочь в опознании. Одни комментаторы написали, что существо напоминает «штуковину из ночных кошмаров», другие предположили, что Уокер нашла тушу тунца или лосося.

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Вскоре фотографиями заинтересовалась патологоанатом Лаура Брук из Канадского объединения защиты дикой природы. Она изучила снимки и заявила, что загадочное создание, скорее всего, является дельфином. Этот вывод она сделала, изучив строение челюсти и зубы животного.

Специалистка также отметила, что на фото существо кажется крупнее, чем есть на самом деле. Как передает Daily Star, Брук также сказала, что найденный Уокер дельфин, видимо, выбросился на берег в декабре 2022 года, так как ее организация получала информацию о таком инциденте на том же пляже зимой.

Ранее сообщалось, что в Аргентине на берег выбросило тысячи морских червей рода Urechis, которых также называют «рыбой-пенисом». Обычно эти существа живут в песке на дне, но их может вынести на берег во время шторма.

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    Никита Савин
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