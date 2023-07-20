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08:30, 20 июля 2023Из жизни

Тысячи рыб-пенисов выбросило на берег в Южной Америке

Daily Mail: в Аргентине на пляж у города Рио-Гранде выбросило тысячи рыб-пенисов

Фото: Arrlxx / Getty Images

В Аргентине на берег выбросило тысячи морских червей рода Urechis, которых так же называют «рыбой-пенисом». Об этом сообщает Daily Mail.

Существ, напоминающих по форме мужские половые органы, начало выносить на берег после сильного шторма в понедельник, 17 июля, к северу от города Рио-Гранде, провинция Огненная земля. Рыбаки уже массово прибывают к пляжу чтобы собрать червей, так как они считаются отличной наживкой для ловли морского окуня.

В США и Южной Америке рыб-пенисов выбрасывает на берег довольно часто. Обычно эти черви живут в донном песке, где строят норы в форме буквы «U», однако во время штормов их колонии может выбросить на берег.

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Черви рода Urechis относятся к подклассу морских червей эхиуридов, их длина может достигать 30 сантиметров. Разные виды этого подкласса обитают как у берегов Америки, так и в Азии. У них нет общепринятого ненаучного названия, помимо прозвищ, данных рыбаками. Чаще всего их называют рыбами-пенисами или червями-трактирщиками, поскольку в их жилища часто подселяются другие морские обитатели. В Азии червей вида Urechis unicinctus едят и используют в традиционной медицине.

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    Никита Савин
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