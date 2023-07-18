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17:50, 18 июля 2023Из жизни

В Великобритании началось нашествие сексуально озабоченных слизняков

Daily Star: нашествие сексуально озабоченных испанских слизней началось в Британии

Фото: Townsend Walton / Unsplash

Специалисты в Великобритании объявили о нашествии сексуально озабоченных брюхоногих моллюсков из Испании. Об этом сообщает Daily Star.

Массовое появление слизней вида Arion vulgaris, которых также называют испанскими слизнями, связано с влажной погодой, сменившей период жары. «Теперь испанским слизнякам нужно выбраться на поверхность и как следует поесть. Когда сухо и жарко, они находятся в состоянии, похожем на зимнюю спячку, — зарываются поглубже в землю и затихают», — рассказал представитель зоозащитной организации Buglife Пол Хетерингтон.

По мнению экспертов, в ближайшее время эти брюхоногие моллюски будут особенно активны, так как им нужно отъесться и спариться. Садоводов и фермеров уже предупредили о начавшемся нашествии, так как испанские слизняки угрожают любым видам растений. Более того, они могут представлять опасность и для автомобилистов, потому что массово переползают дороги, попадают под колеса и ухудшают сцепление шин с асфальтом.

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Первое нашествие Arion vulgaris на Великобританию случилось в 2012 году. Считается, что они были завезены из Испании вместе с сельскохозяйственной продукцией. В последнее время испанских слизней замечали уже не только в Англии, но и в Уэльсе.

Специалисты опасаются, что Arion vulgaris, скрещивающиеся с некоторыми видами британских слизней, приведут к появлению «мутантной популяции», которая истребит слизняков-аборигенов.

Испанские слизни вырастают до 15 сантиметров в длину и откладывают от 200 до 400 яиц каждый. Они всеядны и помимо растений пожирают останки животных и даже собачьи экскременты.

Ранее сообщалось, что Карл III назвал слизняков занозой в заднице и объявил им войну. Король Великобритании питает к слизням «жгучую ненависть», так как они обожают лакомиться его любимыми растениями.

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    Никита Савин
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