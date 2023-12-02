В Эдинбурге прогремел мощный взрыв

Sky News: в Эдинбурге прогремел взрыв в жилом доме, двоих удалось спасти

В шотландском городе Эдинбург прогремел мощный взрыв в жилом доме, двоих удалось спасти. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Два человека были спасены после сильного взрыва в доме в Эдинбурге», — отмечается в заявлении телеканала.

Уточняется, что инцидент произошел в 1:30 по московскому времени, дом был полностью разрушен. Как заявили очевидцы, взрыв был настолько сильным, что его было слышно «за мили». Несмотря на разрушения, двоих человек удалось спасти еще до приезда спасательных служб.

Причины взрыва не уточняются. Основной версией является взрыв газа.

Ранее в сети появилось видео со взрывом баллонов с химикатами во время пожара в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах были видны горящие строения.