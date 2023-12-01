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16:40, 1 декабря 2023Россия

Взрыв баллонов с химикатами при пожаре в Петербурге попал на видео

«112»: появилось видео взрыва баллонов с химикатами при пожаре в Петербурге

В сети появилось видео со взрывом баллонов с химикатами во время пожара в Санкт-Петербурге. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «112».

На кадрах видны горящие строения. В какой-то момент происходит взрыв и появляется огненный гриб.

По предварительным данным, одного пострадавшего госпитализировали. На место прибыли сотрудники МЧС.

Днем в пятницу, 1 декабря, начался пожар на рынке «Садовод» в Москве. Из-за возгорания эвакуировали 350 человек, огонь распространился по 19-й и 20-й линиям. Предварительно, пострадал как минимум один человек. Также есть данные о двух пострадавших.

В сети появилось видео с места пожара. На нем видно, как толпа посетителей рынка покидает его территорию. Помещения с торговыми павильонами заполнены дымом. Голоса за кадром просят людей поторапливаться и покинуть строение.

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      Никита Абрамов
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