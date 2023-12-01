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12:34, 1 декабря 2023Россия

Стало известно о пострадавших на рынке «Садовод» в Москве

Mash: минимум один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве

Кадр: Telegram-канал Mash

Минимум один человек пострадал при пожаре на рынке «Садовод» в Москве. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По информации издания, скорая помощь госпитализировала продавца, который пытался спасти свой товар и надышался дымом.

В свою очередь, Baza пишет в Telegram о двух пострадавших. Подробности об их состоянии не приводятся.

Очередной пожар на московском рынке «Садовод» произошел 1 декабря. Горят павильоны на 20-й линии, из здания валит густой дым. МЧС начало эвакуацию находящихся на рынке людей.

Предыдущий пожар на рынке «Садовод» произошел в июне. Тогда загорелись три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров.

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      Константин Лысяков
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