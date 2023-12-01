МЧС начало эвакуацию людей на рынке «Садовод» из-за пожара

МЧС начало эвакуацию людей на рынке «Садовод» в Москве из-за пожара

На рынке «Садовод» в Москве, где произошел пожар, началась эвакуация людей. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Уточняется, что, по предварительной информации, возгорание произошло в торговых павильонах.

Сейчас на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения, рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на московском рынке «Садовод» горят павильоны на 20-й линии. Отмечалось, что из здания валит густой дым. По предварительным данным, пострадал по меньшей мере один человек.