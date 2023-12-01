В Москве загорелся рынок «Садовод»

Пожар произошел на московском рынке «Садовод»

На московском рынке «Садовод» произошел пожар, горят павильоны на 20-й линии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что из здания валит густой дым. На место происшествия едут пожарные. Информации о пострадавших, а также о площади возгорания на данный момент нет.

По данным Telegram-канала Mash, пожару был присвоен второй ранг.

В июне 2023 года на рынке Садовод также случился пожар. Тогда загорелись три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров.

Накануне в Ростове-на-Дону произошел пожар на крупнейшем вещевом рынке «Темерник». На опубликованном в сети ролике видно, как над павильонами поднимается сильное пламя. Пожару присвоен третий ранг сложности.