Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону сняли на видео

Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник» сняли на видео

Крупный пожар на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как над павильонами поднимается сильное пламя.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Огнем охвачено уже более тысячи квадратных метров строений. По предварительной информации, пострадавших нет.

13 июня пожар случился на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Горели три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров.