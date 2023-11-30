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21:47, 30 ноября 2023Россия

Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону сняли на видео

Пожар на крупнейшем вещевом рынке Ростова-на-Дону «Темерник» сняли на видео
СюжетПожар в Москве:

Крупный пожар на вещевом рынке «Темерник» в Ростове-на-Дону сняли на видео. Кадры публикует Telegram-канал Shot.

На ролике видно, как над павильонами поднимается сильное пламя.

Пожару присвоен третий ранг сложности. Огнем охвачено уже более тысячи квадратных метров строений. По предварительной информации, пострадавших нет.

13 июня пожар случился на рынке «Садовод» на юго-востоке Москвы. Горели три торговых павильона. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 30 квадратных метров.

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      Марина Совина
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