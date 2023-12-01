Опубликованы кадры с места пожара на рынке «Садовод» в Москве

Mash опубликовал видео с места пожара на рынке «Садовод» в Москве

В сети появились кадры с места пожара на рынке «Садовод» в Москве. Видео опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно, как толпа посетителей рынка эвакуируется с его территории. Помещения с торговыми павильонами заполнены дымом. Голоса за кадром просят людей поторапливаться и покинуть здание.

Ранее стало известно, что в результате пожара пострадал минимум один человек. Скорая помощь госпитализировала продавца, который пытался спасти свой товар и надышался дымом. По другим данным, пострадавших двое.

Очередной пожар на московском рынке «Садовод» произошел 1 декабря. Горят павильоны на 20-й линии, из здания валит густой дым. МЧС начало эвакуацию находящихся на рынке людей. Возгоранию присвоен второй ранг сложности.