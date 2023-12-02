Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
20:06, 2 декабря 2023Среда обитания

В Германии самолет вмерз в полосу из-за мощного снегопада

Самолет вмерз в полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада

Самолет, который должен был отправиться на климатический саммит в Дубай, не смог покинуть полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада, охватившего ряд регионов и областей Германии. Соответствующие кадры в субботу, 2 декабря, публикует Telegram-канал «360».

На кадрах видно, как из-за непогоды самолет вмерз в одну из взлетно-посадочных полос, а его борт сильно накренился на хвостовую часть. К месту происшествия в экстренном порядке подъехали пожарные, чтобы с помощью тросов привести положение самолета в норму. К моменту подъезда спецтехники все стекла самолета были покрыты толстым слоем снега и льда, а задние шасси примерзли к полосе.

Ранее о рисках сильнейшего за десятки лет снегопада предупредили и жителей Москвы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 3 декабря, российскую столицу в результате обильных осадков покроют сугробы, высота которых станет рекордной за 71 год.

По словам синоптика, во второй половине воскресенья в Москве выпадет 11-16 миллиметров, или 30 процентов от месячной нормы осадков, а высотка снежного покрова увеличится с 18 до 27-30 сантиметров. Кроме того, из-за сильной метели в столичном регионе ожидается снижение видимости до 300-500 метров.

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о новой необычной тактике российских войск против ВСУ. Что о ней известно?

      ХАМАС отверг обмен пленными с Израилем до окончания конфликта

      Состоялась жеребьевка группового этапа Евро-2024

      В Париже прошла акция в поддержку Донбасса

      В Венгрии перекрыли въезд сотням украинских фур

      В Госдуме высказались о допуске россиян на Олимпийские игры-2024

      Костомаров рассказал о нежелании жить в первые месяцы в больнице

      Кличко рассказал о движении к авторитаризму на Украине

      В Германии самолет вмерз в полосу из-за мощного снегопада

      Восстановлено движение после подрыва поезда на БАМе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости