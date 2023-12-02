В Германии самолет вмерз в полосу из-за мощного снегопада

Самолет вмерз в полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада

Самолет, который должен был отправиться на климатический саммит в Дубай, не смог покинуть полосу в аэропорту Мюнхена из-за мощного снегопада, охватившего ряд регионов и областей Германии. Соответствующие кадры в субботу, 2 декабря, публикует Telegram-канал «360».

На кадрах видно, как из-за непогоды самолет вмерз в одну из взлетно-посадочных полос, а его борт сильно накренился на хвостовую часть. К месту происшествия в экстренном порядке подъехали пожарные, чтобы с помощью тросов привести положение самолета в норму. К моменту подъезда спецтехники все стекла самолета были покрыты толстым слоем снега и льда, а задние шасси примерзли к полосе.

Ранее о рисках сильнейшего за десятки лет снегопада предупредили и жителей Москвы. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в воскресенье, 3 декабря, российскую столицу в результате обильных осадков покроют сугробы, высота которых станет рекордной за 71 год.

По словам синоптика, во второй половине воскресенья в Москве выпадет 11-16 миллиметров, или 30 процентов от месячной нормы осадков, а высотка снежного покрова увеличится с 18 до 27-30 сантиметров. Кроме того, из-за сильной метели в столичном регионе ожидается снижение видимости до 300-500 метров.