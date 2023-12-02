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17:16, 2 декабря 2023Россия

Ювелир подверглась избиению пьяного возлюбленного в центре Москвы

Ювелир Янбухтина подверглась избиению пьяного возлюбленного в центре Москвы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Ювелир Анастасия Янбухтина подверглась избиению пьяного возлюбленного около ресторана в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что пара проводила время в заведении на Тверском бульваре. Затем за парой заехал личный водитель Янбухтиной. Ссора между мужчиной и женщиной началась в машине — пьяный Роман Малынщук начал бить подругу по лицу.

По данным канала, водитель попытался вмешаться в конфликт, однако в результате также получил травмы. Пострадавшие обратились в больницу, где им диагностировали сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также у Янбухтиной остались ссадины на лице.

На данный момент решается вопрос о задержании напавшего мужчины. При этом канал сообщает, что Малынщук ранее был судим за грабеж и разбой, а его долг перед налоговой составляет три миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что житель Севастополя жестоко избил двоих человек из-за того, что они готовили шашлык под его окнами, и попал на видео.

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      Варвара Кошечкина
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