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08:16, 2 декабря 2023Силовые структуры

Задержанному экс-министру транспорта российского региона предъявили обвинения

СК: экс-министр транспорта Чувашии Осипов признал вину в двух преступлениях

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Бывшему министру транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимиру Осипову предъявлены обвинения в совершении двух преступлений, он признал вину. Об этом сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

В отношении экс-министра российского региона возбуждены уголовные дела о превышении должностных полномочий, совершенном из корыстной и личной заинтересованности и об организации неправомерного оборота средств платежей.

По версии следствия, в декабре 2022 года Осипов организовал незаконное заключение муниципального контракта на разработку проектной документации, капремонту и содержанию одной из дорог Чебоксар с фирмой, которую возглавлял его знакомый. На самом деле фирма не соответствовала условиям закупки. Ущерб региональному бюджету составил более семи миллионов рублей.

Кроме того, в июне 2022 года Осипов предоставил в казначейство Чувашии фиктивное платежное поручения для перевода средств министерства на цели, не связанные с контрактом. Перевод был заблокирован Минфином республики.

В ходе допроса Осипов признал свою вину в полном объеме, а также дал показания в отношении своего соучастника.

О задержании Владимира Осипова сообщалось в пятницу, 1 декабря. Его доставили в региональное управление СК из его дома. Известно, что ранее сына Осипова заподозрили в хищении миллионов из бюджета через фирму, специализирующуюся на ремонте дорог в Чебоксарах.

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      Марина Совина
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