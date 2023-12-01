Силовые структуры
Экс-министра транспорта российского региона задержали в его доме
Mash: экс-министра транспорта Чувашии Осипова задержали в его доме
В Чебоксарах задержали бывшего министра транспорта Чувашии Владимира Осипова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным источника, экс-министра доставили в региональное управление Следственного комитета России из его дома. О причине задержания не сообщается, однако известно, что ранее сына Осипова заподозрили в хищении миллионов из бюджета через фирму, специализирующуюся на ремонте дорог в Чебоксарах.
1 декабря также сообщалось, что в Крыму следователи завершили расследование уголовного дела в отношении начальника управления капитального строительства администрации Феодосии.