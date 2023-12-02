Зеленскому и Залужному посоветовали учиться строить линии обороны у россиян

Бутусов: Зеленскому и Залужному надо учиться строить линии обороны у россиян

Украинскому руководству стоит поучиться строить оборонительные линии у российских военнослужащих. Такой совет дал главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов, комментируя видео-обзор оборонительных систем ВС РФ, опубликованное им в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На кадрах боец ВС РФ проводит обзор подземных сооружений. Тоннели прорыты до жилых помещений, в которых военные спят, едят, отдыхают. Через подземные проходы можно попасть прямо в зону ведения боевых действий, не рискуя попасть по дороге под обстрел противника.

«Президент Зеленский, премьер Шмыгаль, главнокомандующий Залужный и наш Генштаб должны посмотреть такие видео и поучиться у россиян, как нужно организовывать и строить фортификационные укрепленные районы обороны», — написал Бутусов.

Ранее бойцы ВСУ пожаловались на кишащую мышами военную форму, оставленную в украинских окопах. На опубликованных кадрах один из военных вытряхивает из куртки сослуживца целую семью грызунов. Следом на видео показан пол другого окопа, по которому некуда ступить из-за мышей, заполонивших собой все пространство.