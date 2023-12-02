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06:21, 2 декабря 2023Культура

Звезду «Гардемаринов» не пустили на шоу Малахова из-за кепки с флагом России

Актера и участника СВО Мамаева не пустили в эфир из-за кепки с флагом России
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Anatoly Lomohov / Global Look Press

Актера и участника спецоперации (СВО) Михаила Мамаева не пустили в эфир шоу Малахова «Привет, Андрей!» из-за кепки с флагом России. Об этом инциденте звезда «Гардемаринов» сообщил в своем Telegram-канале.

Мамаев уточнил, что он приехал ради программы из зоны СВО, чтобы поздравить телезрителей в числе «гардемаринов» с приближающимся сочельником. Однако съемочную группу не устроило, что на актере была надета кепка с российским триколором, его попросили снять ее, мотивировав это требованием оператора. На это он предложил сменить оператора.

«Меня попросили ее снять, я категорически отказался. При этом меня спрашивали, почему мне так важно быть в бейсболке с флагом. Флаг России над козырьком их смущает. Плохо», — заявил Михаил Мамаев.

В январе стало известно, что звезда фильма «Виват, гардемарины!» Михаил Мамаев отправился в зону спецоперации. «Если так повернется, что вырвут руль или грудь превратят в решето от пуль, стану смайлика солнечной рожицей», — таким стихотворением собственного сочинения актер сопроводил новость о своем отъезде.

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      Александра Синицына
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