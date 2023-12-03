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02:42, 3 декабря 2023Мир

Во Франции предрекли поражение Украины в конфликте с Россией

Французский политик Филиппо обвинил французские СМИ в смене риторики об Украине
Флориан Филиппо

Флориан Филиппо. Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что издания Франции полностью поменяли риторику о конфликте на Украине. Об этом он написал в социальной сети X.

Филиппо обвинил французские СМИ в смене риторики об Украине и подчеркнул, что подобное мнение он высказывал с начала конфликта в стране.

«Полная смена нарратива во французских СМИ, в то время как нас оскорбляли в течение 18 месяцев за то, что мы осмелились сказать очевидное: (президент Украины Владимир — прим. "Ленты.ру") Зеленский проиграет и очевидно, что мы должны прекратить бойню, перестать отправлять туда наше оружие и деньги! Нужно было вести переговоры о мире!» — призвал политик.

Ранее Филиппо заявил, что Западу пора признать поражение Украины. Кроме того, странам следует прекратить помогать Киеву и Зеленскому.

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      Марина Совина
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