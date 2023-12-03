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08:07, 3 декабря 2023Мир

В США исключили урегулирование конфликта на Украине только военным путем

Генерал Браун исключил урегулирование конфликта на Украине только военным путем

Фото: Unsplash

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун оценил возможность урегулирования конфликта на Украине только военными методами. Его слова приводит ТАСС.

В ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, Браун исключил урегулирование конфликта на Украине только военным путем.

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«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что не умеет предсказывать, поэтому не способен сказать, чем завершится конфликт на Украине. «Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это», — отметил он.

Браун выразил уверенность, что США продолжат совмещать военную помощь Украине и Израилю.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не допустят победы России на Украине. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву военную помощь, также поддерживая Израиль.

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      Марина Совина
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