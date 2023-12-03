В США исключили урегулирование конфликта на Украине только военным путем

Генерал Браун исключил урегулирование конфликта на Украине только военным путем

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун оценил возможность урегулирования конфликта на Украине только военными методами. Его слова приводит ТАСС.

В ходе выступления на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана в штате Калифорния, Браун исключил урегулирование конфликта на Украине только военным путем.

«Ни один военный конфликт нельзя разрешить исключительно военными методами, в конечном итоге находится дипломатическое решение», — подчеркнул он.

Генерал добавил, что не умеет предсказывать, поэтому не способен сказать, чем завершится конфликт на Украине. «Но думаю, что мы можем помочь повлиять на это», — отметил он.

Браун выразил уверенность, что США продолжат совмещать военную помощь Украине и Израилю.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США не допустят победы России на Украине. Он заверил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву военную помощь, также поддерживая Израиль.

