В России согласились с мнением Киссинджера о главной проблеме в отношениях с США

Сенатор Климов согласился с мнением Киссинджера о главной проблеме РФ и США

Со словами бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера о том, что отсутствие диалога между Москвой и Вашингтоном — это главная проблема в российско-американских отношениях, трудно спорить. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

«Я должен заметить, что не только он об этом говорил. Я могу сходу назвать сто известных человек, кто тоже об этом говорил. Но самое главное, что не мы прервали этот диалог и свели его к нулю. Это сделали земляки Киссинджера», — заявил он.

Ранее стало известно, что в одном из своих последних интервью бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер рассказал, что отсутствие диалога между Россией и США — это главная проблема в российско-американских отношениях.

Отмечается, что это интервью у Киссинджера взяли 18 октября и, возможно, оно было последним.