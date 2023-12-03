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18:00, 3 декабря 2023Мир

Озвучены слова Киссинджера о главной проблеме в отношениях России и США

Киссинджер назвал отсутствие диалога главной проблемой в отношениях России и США

Фото: Jaime R. Carrero / Reuters

Отсутствие диалога между Россией и США является главной проблемой в российско-американских отношениях. Об этом в одном из своих последних интервью рассказал бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер. Его слова озвучил Politico.

«Прямо сейчас самая большая трудность в отношениях с Россией заключается в том, что мы не слышали то, какое у них сейчас мышление, потому что диалога с Россией вообще нет», — объяснил Киссинджер.

Как сообщает Politico, данное интервью взяли у Киссинджера 18 октября и оно, возможно, является последним для американского государственного деятеля.

Киссинджер ушел жизни 29 ноября в возрасте 100 лет в своем доме в Коннектикуте.

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      Дарья Балацкая
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