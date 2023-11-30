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04:42, 30 ноября 2023Мир

Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

WP: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет, об этом сообщила газета The Washington Post.

Известный американский политик умер в своем доме в Коннектикуте. Издание ссылается на заявление его консалтинговой фирмы, которая сообщила о смерти, не уточняя причин.

«Будучи единственным человеком, который когда-либо занимал должность советника по национальной безопасности и госсекретаря одновременно, он осуществлял контроль над внешней политикой США», — говорится в материале.

У Киссинджера осталась вдова Нэнси (урожденная Магиннес), с которой политик сочетался браком в 1974 году, двое детей и пятеро внуков.

19 ноября на 97-м году жизни умерла бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера. Она скончалась в своем доме в Плейнс, штат Джорджия.

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      Марина Совина
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