Бывший госсекретарь США Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

WP: бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер скончался в возрасте 100 лет, об этом сообщила газета The Washington Post.

Известный американский политик умер в своем доме в Коннектикуте. Издание ссылается на заявление его консалтинговой фирмы, которая сообщила о смерти, не уточняя причин.

«Будучи единственным человеком, который когда-либо занимал должность советника по национальной безопасности и госсекретаря одновременно, он осуществлял контроль над внешней политикой США», — говорится в материале.

У Киссинджера осталась вдова Нэнси (урожденная Магиннес), с которой политик сочетался браком в 1974 году, двое детей и пятеро внуков.

19 ноября на 97-м году жизни умерла бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера. Она скончалась в своем доме в Плейнс, штат Джорджия.