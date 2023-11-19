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23:57, 19 ноября 2023Мир

Умерла бывшая первая леди США

Бывшая первая леди США Розалин Картер умерла в возрасте 96 лет
Розалин Картер

Розалин Картер. Фото: White House / Wikipedia

Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, умерла на 97-м году жизни. Об этом сообщается на сайте основанной ей неправительственной организации Центр Картера.

«Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, заботы и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября», — говорится в сообщении. Отмечается, что Картер умерла в своем доме в Плейнс, штат Джорджия.

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. В 2022 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Джимми и Розалин Картер прожили в браке с 1946 года.

Ранее стало известно, что старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа, судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри умерла в возрасте 86 лет. Она скончалась рано утром в понедельник, 13 ноября, у себя дома в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Причина смерти не раскрывается.

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      Марина Совина
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