Умерла старшая сестра Дональда Трампа

NYT: старшая сестра Дональда Трампа умерла в возрасте 86 лет

Старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа, судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Трамп-Бэрри скончалась рано утром в понедельник, 13 ноября, у себя дома в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Причина смерти не раскрывается.

В июле прошлого года скончалась бывшая жена Дональда Трампа Ивана. По словам политика, Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке. Главный судмедэксперт Нью-Йорка сообщил, что причиной смерти бывшей жены экс-президента Соединенных Штатов, стал несчастный случай.

В августе 2020 года в возрасте 72 лет умер младший брат Дональда Трампа Роберт. Незадолго до смерти его доставили в Пресвитерианский госпиталь из-за «тяжелого заболевания».