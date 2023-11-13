Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 13 ноября 2023Мир

Умерла старшая сестра Дональда Трампа

NYT: старшая сестра Дональда Трампа умерла в возрасте 86 лет
Мэриэнн Трамп-Бэрри

Мэриэнн Трамп-Бэрри. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Старшая сестра бывшего президента США Дональда Трампа, судья в отставке Мэриэнн Трамп-Бэрри умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Трамп-Бэрри скончалась рано утром в понедельник, 13 ноября, у себя дома в квартале Верхний Ист-Сайд в Нью-Йорке. Причина смерти не раскрывается.

В июле прошлого года скончалась бывшая жена Дональда Трампа Ивана. По словам политика, Ивана умерла в своем доме в Нью-Йорке. Главный судмедэксперт Нью-Йорка сообщил, что причиной смерти бывшей жены экс-президента Соединенных Штатов, стал несчастный случай.

В августе 2020 года в возрасте 72 лет умер младший брат Дональда Трампа Роберт. Незадолго до смерти его доставили в Пресвитерианский госпиталь из-за «тяжелого заболевания».

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Самое загадочное преступление XX века близко к раскрытию. Что известно об угонщике самолета, который растворился в небе?

      В Депздраве Москвы заявили об отсутствии резкого роста госпитализаций с COVID-19

      Умерла старшая сестра Дональда Трампа

      На Украине заявили о планах укреплять сотрудничество с НАТО

      53-летняя невеста одного из богатейших людей в мире раскрыла секрет молодости

      США начали крупнейшее расследование по экспорту российской нефти в обход санкций

      Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

      Норвежский депутат рассказал о проблемах с психикой после серии краж

      Медведев раскрыл объем выручки резидентов «Сколково» в 2023 году

      В МОК сделали заявление о решении по делу Валиевой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости