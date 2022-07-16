Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Раскрыта причина смерти бывшей жены Трампа

NYT: причиной смерти Иваны Трамп стал несчастный случай

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Причиной смерти бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа Иваны, стал несчастный случай. К такому выводу пришел главный судмедэксперт Нью-Йорка, пишет газета New York Times.

В заявлении главного судмедэксперта города говорится, что бывшая супруга Трампа скончалась в результате несчастного случая от травм туловища.

В четверг, 14 июля, Трамп сообщил, что его экс-супруга скончалась в своем доме в Нью-Йорке​​​. По информации СМИ, она была обнаружена у лестницы на первом этаже. Полиция начала расследование ее смерти, однако следователи предположили, что женщина просто упала.

Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У супругов родились трое детей, прежде чем они решили развестись в 1992 году.

30 июня в возрасте 88 лет умер бывший министр обороны США Дональд Рамсфельд. О причинах смерти экс-главы Пентагона не сообщалось.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден назвал саудовского принца ответственным за убийство журналиста Хашкуджи
Раскрыта причина смерти бывшей жены Трампа
Пушков прекрек череду отставок и кризисов в Европе
Саудовская Аравия обязалась поддерживать баланс на рынке нефти
В Подмосковье 10-месячному младенцу вырезали раковую опухоль
В российском регионе нашли свалку останков животных
Израильские ПВО перехватили ракету из сектора Газа
Российских водителей предупредили о новом неожиданном штрафе
Рики Мартина обвинили в насилии над племянником
Илона Маска уличили в попытке заблокировать рассмотрение дела о покупке Twitter
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.