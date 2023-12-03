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14:19, 3 декабря 2023Россия

Группировка российских войск улучшила положение на южнодонецком направлении

Минобороны: ВС России нанесли поражение ВСУ на южнодонецком направлении
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили положение на южнодонецком направлении и нанесли удар Вооруженным силам Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Новомихайловка и Угледар Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Сообщается, что «Восток» во взаимодействии с артиллерией нанес поражение живой силе 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад ВСУ.

В Минобороны уточнили, что потери украинской армии составили около 85 военнослужащих, включая раненых, также были уничтожены боевая бронированная машина, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России отразили атаку ВСУ на краснолиманском направлении. Отмечается, что при поддержке огня артиллерии российские военные отбросили 60-ю механизированную бригаду ВСУ у Ямполовки в ДНР.

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      Дарья Балацкая
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